Edinilen bilgilere göre, Tirebolu ilçesi ile Doğankent ilçesi arasında bulunan arpacık mevkinde yolun buzlanmasından dolayı sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yakıt tankeri karşı yönden gelen tır ile kafa kafaya çarpıştı.



Kazanın meydana geldiği an ise saniye saniye bir güvenlik kamerasına yansıdı.



Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.



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Tanker ile TIR çarpıştı... Korkunç kaza kamerada





Kaynak : İHA