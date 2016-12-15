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Tanker ile tır çarpıştı:ı 2 ölü, 1 yaralı

Giresun’da tanker ile tır çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

3. Sayfa / 15 Aralık 2016 Perşembe 17:29
Tanker ile tır çarpıştı:ı 2 ölü, 1 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, Tirebolu ilçesi ile Doğankent ilçesi arasında bulunan arpacık mevkinde yolun buzlanmasından dolayı sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yakıt tankeri karşı yönden gelen tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın meydana geldiği an ise saniye saniye bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

-Video-
Tanker ile TIR çarpıştı... Korkunç kaza kamerada


Kaynak : İHA

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