Tahliye konvoyuna saldırı

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hastaları taşıyan ilk konvoyun hareket ettiğini duyurdu. Konvoy Halep'in doğusundan batısına doğru ilerliyordu. Ancak Şii milislerin ateşi sonrası ilk konvoy geri dönmek zorunda kaldı.



Halep'teki AA muhabirine göre, kuşatma bölgesinden tahliye edilmek üzere otobüslere bindirilen sivillerin bulunduğu araç konvoyu, Ramuse semtine hareket edip rejim güçlerinin kontrol noktasına yaklaşarak beklemeye başladı.



Bu sırada İran komutasındaki Şii milislerin cephe hatlarından keskin nişancılar, sivillerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı sonrası geri dönen konvoyun yeniden harekete geçtiği belirtildi.





Rusya Halep'teki tahliyelerle ilgili açıklama yaptı. Rusya Halep'teki tahliyelerin İdlib'e yapılacağını, Rus askerlerin tahliyeye eşlik edeceğini açıkladı. Tahliye konvoyunda 20 otobüs ve 10 ambulans yer alacak.Tahliyelerin başlamasının ardından bir açıklamada da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, 'İdlib ve Türkiye'de tüm önlemleri aldık, kardeşlerimizi bekliyoruz' dedi.Suriyeli muhalifler ve Esad güçleri ateşkes için anlaştı. Hizbullah'a bağlı medya kuruluşları da yoğun müzakerelerin ardından anlaşmaya varıldığını doğruladı. Hizbullah'a yakın kaynaklar dün gece pürüzler olduğunu iddia ediyordu ama bu durum aşıldı.Kentte silah ve bombardıman sesleri sustu. Halep'in doğusundaki muhaliflerin tahliyesinin de önümüzdeki saatlerde başlayacağı belirtiliyor. Yaralıların tahliyesi içihn Kızılhaç ve Kızılay'dan da yardım istendi.Dün akşam saatlerinde İranlı general Seyit Cevat komutasında tanklar ve ağır silahlarla operasyona başlayan Şii milisler de saldırıları durdurdu.Anadolu Ajansı'na konuşan Türk istihbarat kaynakları, ateşkesin Türkiye ve Rusya arasındaki görüşmenin ardından sağlandığını Türkiye'nin muhalifler, Rusya'nın ise rejim güçleri adına garantör olduğunu ifade etti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Halep diplomasisi devam ediyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Halep'te sivillerin güvenli tahliye edilmesi için İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le görüştü.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halep'te ateşkes sağlanması ve sivillerin güvenli tahliye edilmesi için ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'le görüşmüştü.