Slovenyalı gazetecinin Erdoğan'a sorduğu tek soru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Borut Pahor Cumhurbaşkanı ile düzenlenen ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.



"MÜLTECİLERE KAPIYI AÇACAK MISINIZ?"



Slovenyalı gazetecinin Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılan mülteci anlaşması hakkındaki "Türkiye ile AB arasında yapılan anlaşma sonrasında vize serbestisi sağlanacağı söylenmişti. Bunun olmayacağı ortaya çıktı. Siz birçok defa 'bu yapılmazsa anlaşma uygulanmaz' demiştiniz. Eğer bu anlaşma uygulanmazsa Slovanya'da ve Avrupa'da yeni bir mülteci dalgasını mı beklemeliyiz" sorusunu şu yanıtı verdi:



"VERİLEN SÖZLER YERİNE GELMEZSE B VE C PLANLARIMIZ VAR"



"Vize konusunda beklenen neticeyi alamazsak şüphesiz ki aynı şekilde, tabii Kızılay'a ödenmesi gereken rakamlar ödenmeyecek olursa bütün bunlar, bu verilen sözler yerine gelmediği takdirde Türkiye'nin de bir B planı olacaktır, bir C planı olacaktır.



AB'NİN TÜRKİYE'YE KAZANDIRDIĞI HİÇBİR ŞEY YOK



Hakkımızda alınan her karara evet demek mecburiyetinde değiliz. Çünkü AB'nin bize bugüne kadar kazandırdığı hiçbir şey yok. Bunu da özellikle açık ve net söylemek zorundayım."