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Silahlı saldırıya uğrayan ünlü yazar hayatını kaybetti

İstanbul Beyoğlu’nda silahlı saldırıya uğrayan ünlü yazar Beki İkala Erikli hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 15 Aralık 2016 Perşembe 19:57
Silahlı saldırıya uğrayan ünlü yazar hayatını kaybetti
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Olay, akşam saatlerinde Beyoğlu Ömeravni Mahallesi İnebolu Çıkmazı'nda yer alan apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apartman sakini bir kişi silah sesi duyması üzerine üst katlardan aşağı indi.

Bu sırada bir kişinin koşarak kaçtığını gören apartman sakini, yerde vurulmuş halde bir kadını görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde evli ve bir çocuk sahibi olan yazar Beki İkala Erikli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.



Kaynak : İHA

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