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Selahattin Demirtaş hastaneye getirildi

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, muayene amacıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

3. Sayfa / 14 Aralık 2016 Çarşamba 23:22
Selahattin Demirtaş hastaneye getirildi

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, muayene amacıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

Alınan bilgiye göre, Demirtaş, talebi üzerine muayene olmak için cezaevi aracıyla hastaneye getirildi.

Demirtaş'ın hastaneye getirilişi sırasında jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde, daha önce çağrılmasına rağmen ifade vermeye gitmediği gerekçesiyle 4 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Demirtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Edirne F Tipi Cezaevine konulmuştu.

YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hastanedeki muayenesi tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, talebi üzerine muayenesi için yoğun güvenlik önlemi altında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen ve hükümlülerin girdiği kapıdan binaya alınan Demirtaş, kardiyoloji servisine çıkarıldı.

Demirtaş, hastanede yaklaşık 3 saat süren muayenesinin ardından binanın başka bir kapısından çıkarılarak yoğun güvenlik önlemi altında araca bindirilip cezaevine götürüldü.


Kaynak : AA

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