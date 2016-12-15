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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da kavga sırasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi vurularak hastanelik oldu.

3. Sayfa / 15 Aralık 2016 Perşembe 16:19
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişinin saldırısına uğrayan M.D.(54), silahla sol bacağından vuruldu. Silahla yaralandıktan sonra da darp edilen M.D., başından yaralanarak kanlar içinde kaldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.D., tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı K.M.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak : İHA

Silahlı Saldırı112 Acil Servis


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