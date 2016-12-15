USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Rize’de 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Rize’de 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 8 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 15 Aralık 2016 Perşembe 09:31
Rize’de 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre Rize'de Karadeniz Sahil Yolu Rize Geçişi Paketleme Viyadükü üzerinde sabah saatlerinde buzlanmadan dolayı yoldan çıkan bir tır bankete çarparak durdu. Olay yerine gelen Trafik ekiplerinin rapor hazırladığı sırada arkadan gelen başka bir araç buzlanmadan dolayı kayarak polis aracına çarptı.

Aynı şekilde arkadan gelen 18 araçta duramayarak kazaya karıştı. 20 aracın karıştığı kazada biri ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar RTEÜ Eğitim Araştırma ve Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. Yaralılardan durumu ağır olan Erkan Bozalı'nın polis memuru olduğu öğrenildi. Altı yaralının ayakta tedavi gördüğü öğrenildi. Kazaya karışan sürücüler yaptıkları açıklamada buzlanma dolayısı ile duramadıklarını belirttiler. Olayla ilgili inceleme sürüyor.





Kaynak : İHA

Görgü TanığıKaradeniz Sahil YoluZincirleme KazaYolcu OtobüsüÖğrenci Servisi


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı