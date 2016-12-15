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Parkta spor yapan hamile kadına tekme atan şahış yanlışlıkla tutuklanan kişi için 'şerefsiz' demiş!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde parkta spor yapan hamile Ebru Tireli’ye tekme atan D.K.’nın yanlışlıkla tutuklanan şüpheliye 'şerefsiz' dediği ortaya çıktı

Güncel / 15 Aralık 2016 Perşembe 07:59
Parkta spor yapan hamile kadına tekme atan şahış yanlışlıkla tutuklanan kişi için 'şerefsiz' demiş!

Manisa Turgutlu’da parkta spor yapan hamile Ebru Tireli’ye saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf ederek tutuklanan şüpheliyle ilgili yeni bilgilier ortaya çıktı.

Soruşturmada ilk başta tutuklanan M.T.’nin saldırıyı gerçekleştiren kişi olmadığının anlaşılmasının ardından yakalanan D.K.’nın, ifadesinde olay anında alkollü olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası olan D.K.’nın tuğla fabrikasında çalıştığı, kaza yaptığı için olaydan 2 gün önce izin aldığı tespit edildi.

İzinli gününde Ebru Tireli’ye saldırdığı belirtilen ve yakınlarına bir şey anlatmayan zanlının 2 gün sonra işe gittiği ifade edildi. Çalışma arkadaşlarının gazete ve televizyonlardaki M.T. ile ilgili haberlere ilişkin sohbetine de katılan D.K.’nın, şüpheli olarak gözaltına alınan M.T. için “Şerefsiz” dediği öğrenildi. Yıllardır beraber çalıştığı çalışma arkadaşları D.K,’nın bir kadına zarar verecek bir yapıya sahip olmadığını, şiddet üzerine herhangi bir söylemine de rastlamadıklarını anlattı.

TEŞHİSE GİDEMEDİ

Doktorun talimatıyla geçici bir süre Turgutlu dışında dinlenen Ebru Tireli’nin, rahatsızlığı nedeniyle şüpheli D.K.’yı teşhise gidemediği öğrenildi. Tireli’ye aynı psikolojiyi tekrar yaşamaması için olayla ilgili çıkan gazete ve televizyon haberlerinin izlettirilmediği, sadece asıl saldırganın tutuklandığının sözlü olarak iletildiği belirtildi.

Televizyonİtiraf


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