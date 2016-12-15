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Ömer Çelik: Dünyanın ayağa kalkması lazım

AB Bakanı Çelik'ten Halep çağrısı: Dünyanın ayağa kalkması lazım.

Siyaset / 15 Aralık 2016 Perşembe 12:44
Ömer Çelik: Dünyanın ayağa kalkması lazım
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AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Almanya'da Halep'le ilgili açıklamada bulundu.

Çelik'in açıklaması şöyle:

'Sürekli olarak ateşkes kararı alınıyor ama bozuluyor. Bu katliam dünya için utanç vesilesidir. Küresel barış anlamında, uluslararası hukukun kazanımları anlamında çok mesafe alındı ama bunlara rağmen gelinen noktada görüyoruz ki kazanımlar Halep'teki insanlar için yardıma dönüşmüyor. Hep beraber Halep için sesimizi daha çok yükseltmeliyiz. İnsanlar sokağa dökülüyorlar, Halep için dünyanın ayağa kalkması lazım.'

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