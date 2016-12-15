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Okul müdürü öğrencilere cinsel taciz iddiasıyla adliyeye sevk edildi

Bolu’nun Seben ilçesinde bulunan bir lisede 9 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen okul müdürü, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

3. Sayfa / 15 Aralık 2016 Perşembe 13:58
Okul müdürü öğrencilere cinsel taciz iddiasıyla adliyeye sevk edildi

Bolu'nun Seben ilçesindeki çok programlı lisede yaklaşık 6 aydır müdürlük görevinde bulunan 58 yaşındaki M.S., iddiaya göre, 9 kız öğrenciye kendi odasında cinsel tacizde bulundu. Okul müdürü M.S.'nin odasına çağırdığı kız öğrencilere cinsel tacizde bulunmanın yanı sıra üzerinde ‘Seni Seviyorum' yazılı bardaklar hediye ettiği ileri sürüldü.

Tacize uğradıklarını iddia eden kız öğrencilerin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü M.S. hakkında idari soruşturma başlattı. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği öğrenilen M.S.'nin çocuklara tacizi, kendisinden önce görev yapan müdür tarafından odaya taktırılan güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Görevinden açığa alınan M.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edildi. Kaynak : İHA

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