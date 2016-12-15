Oğlunu kemerle döven baba tekrar gözaltında!

Muğla'nın Milas ilçesinde sigara içtiği gerekçesiyle oğlunu kemerle darbeden kişi, serbest bırakılmasının ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla yeniden gözaltına alındı.



Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara içerken gördüğü 13 yaşındaki oğlu İ.Ç'yi kemerle darbettiği gerekçesiyle yakalanan ve ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ö.Ç'yi, cumhuriyet savcısının talimatıyla yeniden gözaltına aldı.



Adliyeye sevk edilen Ö.Ç'nin, cumhuriyet savcılığındaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Milas'ta Ö.Ç, öğretmenlerinden okula gitmediğini öğrendiği oğlu İ.Ç'yi kıyafetlerini çıkarttırdıktan sonra kemeriyle darbetmişti. Vatandaşların haber vermesiyle gelen Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ö.Ç'yi gözaltına alınmış, oğlunun şikayetçi olmadığı İ.Ç, savcılık tarafından 'kasten yaralama' suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla da kaydedilmişti.



Kaynak : AA