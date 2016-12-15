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Obama, Putin ve Merkel ile görüştüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile ortak basın açıklamasında Obama, Putin ve Merkel ile görüştüğünü söyledi.

Siyaset / 15 Aralık 2016 Perşembe 19:44
Obama, Putin ve Merkel ile görüştüm
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile ortak basın açıklamasında ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüştüğünü söyledi.

Obama ile uzunca bir görüşme yaptığını kaydeden Erdoğan, şunları ifade etti:

'Az önce Sayın Obama ile uzunca bir görüşmemiz oldu, kendileriyle yaptığımız görüşmede de sadece Suriye değil aynı zamanda Irak'taki gelişmeleri de ele aldık, Irak konusunu da görüştük. Çünkü bölgede şu anda sadece Suriye yok, aynı zamanda Irak var. Irak'ta da özellikle Telafer ve Sincar'da istenmeyen bir durum olması halinde buradaki sorumluluğumuzun ne denli önemli olduğunu da kendilerine ifade ettim. Kendileri, 'Biz nasıl yardımcı olabiliriz?' dediler, ben de kendilerine nasıl yardımcı olabileceklerini ayrıca ifade ettim.'

'Putin ve Merkel ile görüştüm'
“Suriye'de bir çözüm isteniyorsa öncelikli olarak Halep'teki durumun kontrol altına alınması şarttır. Putin'le çok sayıda görüşme yaptım. Sayın Merkel ile görüştüm. Onunla yaptığım görüşmede neler yapabiliriz diye konuştuk. O da insani yardım konusunda 'hazırız' dedi. Sayın Obama ile görüştüm. Sadece Suriye değil Irak konusunu da konuştuk. Bölgede sadece Suriye yok ayrıca Irak da var”
 
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