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Meral Akşener ve Ümit Özdağ'ın ihraca itirazları reddedildi

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener ve Ümit Özdağ'ın yaptıkları itiraz reddedildi.

Siyaset / 15 Aralık 2016 Perşembe 14:11
Meral Akşener ve Ümit Özdağ'ın ihraca itirazları reddedildi

MHP Genel Başkanlığı Avukatı Yücel Bulut, partiden ihraç edilen ve iptal davası açan Meral Akşener, Ümit Özdağ ve Ali Sağır'ın itirazlarının reddedildiğini açıkladı.

MHP'nin avukatı Twitter'dan bir açıklama yaparak, partiden ihraç edilen isimlerin itirazlarının reddedildiğini bildirdi.

Bulut yaptığı açıklamada, 'Sn.Meral Akşener'in partimiz aleyhine açmış olduğu ihraç cezasının iptali davası mahkemesince REDDEDİLMİŞTİR. Sn.Ümit Özdağ'ın partimiz aleyhine açmış olduğu ihraç cezasının iptali davası mahkemesince REDDEDİLMİŞTİR. Sn.Ali Sağır'ın partimiz aleyhine açmış olduğu ihraç cezasının iptali davası mahkemesince REDDEDİLMİŞTİR' dedi.



 

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