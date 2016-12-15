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Melih Gökçek’in halası Gaziantep'te toprağa verildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Gaziantep’te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden halası Meliha Gökçek toprağa verildi.

Yaşam / 15 Aralık 2016 Perşembe 16:00
Melih Gökçek’in halası Gaziantep'te toprağa verildi

Yaklaşık 1 aydır Gaziantep'teki özel bir hastanede tedavi altında olan 95 yaşındaki Meliha Gökçek, önceki gece fenalaşarak hayatını kaybetti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in halası olan Meliha Gökçek, bugün öğle namazına müteakip Gaziantep Bahattin Nakıboğlu Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası asri mezarlıkta defnedildi.

Öte yandan, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Gaziantep Şubesi Başkanı, Gazeteci ve Mimar Doğan Özdinç'in de kayınvalidesi olan Meliha Gökçek 5 çocuk annesi idi.

Gökçek'in cenaze töreninde yakınlarının yanı sıra damadı Gazeteci ve Mimar Doğan Özdinç, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Durdu Yetkinşekerci, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu da hazır bulundu.




Kaynak : İHA

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