'Mahrem İmam' Kırıkkale'de yakalandı

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Burdur Emniyet Müdürlüğü ile istihbarat birimlerinin kentte FETÖ soruşturmalarının en önemli isimlerinden biri olduğu değerlendirilen, örgüt içinde 'Mahrem İmam' adıyla tanınan şüphelinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



'Burdur il imamının danışmanı, Burdur'daki emniyet ve askeri personelin sorumlusu, polis ve askeri kolejlere girecek olan FETÖ üyesi kişileri bu okullara yerleştirdiği tespit edilen, kod adı kullanan, örgüt içinde kod adıyla tanınan, hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5 ay önce yakalama kararı çıkarılan A.T., Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı çalışması sonucu Kırıkkale'de yakalanmış olup, Burdur'a getirilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerekli talimat verilmiştir. Şahsın 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve çok sık 'ByLock' kullandığı için kırmızı listede bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca üzerinde FETÖ terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 7 bin 350 dolar bulunmuştur.'



Soruşturmalar kapsamında Burdur'daki FETÖ'nün üst düzey sorumlularından 40'ının firari durumda olduğu kaydedilirken, bunlardan 15 Temmuz sonrası Burdur'u terk eden bir kısmının Pensilvanya'da, bir kısmının Mozambik'te, bir kısmının ise Türk Cumhuriyetlerinde bulunduğunun tespit edildiği ve yakalanmaları için çalışmaların titizlikle devam ettiği vurgulandı.



Burdur'da yürütülen soruşturmalarda 1-13 Aralık tarihleri arasında haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin de Burdur, Uşak, İstanbul ve Alanya'da yakalandığı belirtildi.