Reşadiye ilçesinde oyun oynamak için parka gittikten kısa bir süre sonra kaybolan çocukların anneleri Adile Erol ile Nazife Taşçı, bir televizyon kanalında yayınlanan “Yeşim Salkım ile Yeni Ben” programının konuğu oldu. Programın yapıldığı televizyon kanalına bir izleyicinin telefonla yaptığı 'Çocuklar Üsküdar'da dilendiriliyor' ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. İhbar üzerine Üsküdar'da bulunan polis merkezine giden anne Adile Erol, daha önce de bu tür ihbarların geldiğini, çocukların benzetilmiş olabileceğini düşündüklerini söyledi.



Polis merkezinde kendilerine olayın Çocuk Şube ekipleri tarafından değerlendirildiğinin ifade edildiğini söyleyen anne Erol, güvenlik kameralarının incelenerek konunun araştırılacağı bilgisinin kendilerine verildiğini kaydetti.



“Hiçbir ize rastlanmadığı için kaçırıldığını düşünüyoruz”



İstanbul'da bir yakınlarının evinde kaldıklarını ifade eden anne Erol, bir yıla yakın bir süredir olayın aydınlatılmasını beklediklerini söyledi.







Bugüne kadar henüz elle tutulur bir ipucuna ulaşılamamasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Erol, “Çocuklarımızdan hiçbir haber yok. Yapılan aramalarda hiçbir ize rastlanmadı. Her gün gözyaşı döküyoruz. Kapı çalsa bir gelişme mi var diye heyecanlanıyoruz. Çocuklarımız 15 dakika içerisinde kayboldu. Kimse nasıl görmedi anlayamıyorum. Mutlaka gören duyan vardır. Allah rızası için bizlere yardımcı olsun. Hiçbir ize rast gelinmediği için kaçırıldığını düşünüyoruz. Dua edip beklemekten başka bir şey yapamıyoruz” dedi.



Anne Nazife Taşçı da çocukların her zaman parka gidip oynadıklarına dikkat çekerek, “Bir yıla yakın bir süre oldu ama çocuklarımızdan hala bir haber yok. Çaresiz bekleyişimiz devam ediyor. Olayı gören duyanların ihbar etmesi tek dileğimiz. Bugüne kadar hiçbir şey çıkmadı ortaya” diye konuştu.



Reşadiye ilçesi Çermik Mahallesi'nde Adile ve Ömer Erol çiftçinin çocukları 8 yaşındaki Bayram ile komşuları Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları 5 yaşındaki Dursun Kağan, 29 Aralık 2015 tarihinde evlerinin yakınlarındaki parkta oynadıktan bir süre sonra kaybolmuştu. Aylarca süren arama tarama çalışmalarına rağmen bir ipucuna ulaşılamazken, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından özel görevlendirilen ekip çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak : İHA