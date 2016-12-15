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Karlı ve buzlu havada yürümenin 3 altın kuralı

Uzmanlar, karlı ve buzlu havada yürümenin 3 altın kuralını açıkladı.

Yaşam / 15 Aralık 2016 Perşembe 09:57
Karlı ve buzlu havada yürümenin 3 altın kuralı
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Kar ve buzlanmada yürümeye karşı teknikleri açıklayan Doruk Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tayfun Açıkgöz, uygun duruş ve yürüme tekniklerinin uygulanması gerektiğini anlattı. Açıkgöz, “En önemli kural, acele etmeden kısa, küçük ve yavaş adımlarla yürüyün. Buzlu yollarda yürürken daha dengeli olmak, düşme riskini azaltmak için önem taşımaktadır” dedi.

“Karlı ve buz yolda yürürken ellerinizi cebinize sokmayın”

Ellerin ceplere konulmaması konusunda da uyaran Açıkgöz, “Karlı ve buzlu yolda yürürken dengenizi koruyabilmek için, ellerinizi asla cebinize sokmayın. En az bir elinizin boşta olması gerekiyor. İki elin dolu olması, kayma anında tutunmayı ve vücudun dengeyi sağlamasını güçleştirmektedir. Bu da sakatlanmaya yol açabilecek sert düşüşlere sebep olabilir” diye konuştu.

Ayakkabı ve giysi seçimlerine dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Açıkgöz, “Kaymayan tabanlı ayakkabı ve kışlık botlar ile bedeninizi saran palto-manto ve mont tarzında yumuşak, kaba giysilerin giyilmesi yararlı olmaktadır” şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA


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