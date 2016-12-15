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Kafeterya sahibi elektriği kesmeye gelen 2 görevliyi rehin aldı

Bursa'da bir hamburger restoranına elektrik kesmeye gelen görevliyi rehin aldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 15 Aralık 2016 Perşembe 19:04
Kafeterya sahibi elektriği kesmeye gelen 2 görevliyi rehin aldı

Bursa'da bir hamburger restoranının elektriğini kesmeye gelen görevliyi rehin aldığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir restoranda UEDAŞ görevlisinin rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi. Silahlı bir kişinin, elektriği kesmeye gelen görevliyi rehin aldığı öne sürüldü. Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat Timleri istendi.

Bir süre sonra zanlı teslim olurken, silahla rehin alma konusunun olumsuz olduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Kaynak : AA

PolisRehinFatih Sultan MehmetNilüfer


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