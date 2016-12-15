İşte Avrasya Tüneli'nin içi

Avrasya Tüneli'nin açılmasına beş gün kala tünelin içi görüntülendi.



Tünelin içinden çekilen görüntülerde çalışmaların tamamen bittiği, aydınlatma ve sinyalizasyon çalışmalarının da sonlandığı görülüyor.



Modern aydınlatmanın kullanıldığı tünelde yüksek kapasiteli havalandırma bulunuyor.



Öte yandan, tüneldeki son durum havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde tünele giden yolların bittiği görülüyor.













Kaynak : İHA