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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 5'i profesör 7 akademisyen tutuklandı

İstanbul'da FETÖ/PDY'nin YTÜ'deki yapılanmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Güncel / 15 Aralık 2016 Perşembe 11:10
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 5'i profesör 7 akademisyen tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu' savcılarından Mehmet Şenay Baygın'ın talimatı üzerine İstanbul genelinde Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyon başlatmıştı.

Aralarında profesörlerin de bulunduğu 103 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş 70 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün Çağlayan Adliyesi'ne çıkarıldı. Soruşturma savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından sorgulanan şüphelilerden 39 şüpheli terör örgütü üyeliği suçlamasıyla nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklamaya sevk edildi.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 5'i profesör 7 kişiyi tutuklarken 32'si hakkında adli kontrol kararı ile serbest bırakılma kararı verdi. Tutuklanan akademisyenler cezaevine konuldu. Kaynak : Sabah

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