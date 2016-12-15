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İran'dan Halep açıklaması

İran Büyükelçiliği, “Suriye halkının yaralarının sarılmasına katkı sağlamak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması husunda iş birliği yapmak, İran İslam Cumhuriyeti’nin ilkeli siyasetlerinden olup, bu çerçevede Türk makamları ile olan diplomatik temaslar ve koordinasyonlar sürdürülecektir” açıklamasını yaptı.

Dünya / 15 Aralık 2016 Perşembe 15:24
İran'dan Halep açıklaması

İran'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, son zamanlarda Halep ile ilgili basın yayın organlarında asılsız ve yalan iddialara yer verildiğinin müşahede edildiği kaydedilerek, “Söz konusu iddialar, DAEŞ, Al-Nusra ve diğer organize terör örgütlerine bağlı basın yayın organlarınca koparılan yaygaralardan etkilenerek yayınlanmış olup, tarafımızdan tekzip edilmektedir. İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği olarak şu hususun altını çizmek isteriz ki, komşularla ilişkileri geliştirmek, bölgede terörizm ve aşırıcılıkla mücadele etmek, Suriye halkının yaralarının sarılmasına katkı sağlamak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması husunda iş birliği yapmak, İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkeli siyasetlerinden olup, bu çerçevede Türk makamları ile olan diplomatik temaslar ve koordinasyonlar sürdürülecektir” denildi.

Kaynak : İHA

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