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İkiyüzlü tavırları bir kez daha ortaya çıktı

Halep'te zalim Esed rejimi ve Şii milislerin katliamları sürerken, İngiliz parlamentosu geçtiğimiz günlerde Halep kentindeki insani durumu görüşmek için acil toplanma kararı aldı.

Dünya / 15 Aralık 2016 Perşembe 23:11
İkiyüzlü tavırları bir kez daha ortaya çıktı

Halep'te katil Beşşar Esed rejimi ve İran komutasındaki Şii milislerin katliamları sürerken, İngiliz parlamentosu geçtiğimiz günlerde Halep kentindeki insani durumu görüşmek için acil toplanma kararı aldı.

Ancak, İngiliz Parlamentosu'ndaki görüntüler Avrupa'nın yaşanan drama nasıl tepkisiz kaldığını da gözler önüne serdi.

HALEP BOMBALANIRKEN SALON DOLU, HALEP'E YARDIM İÇİN SALON BOŞ

İngiliz Parlamentosu'nda Halep'e müdahale için alınan acil toplantı kararı sonrası salonda boş koltuk kalmazken, yardım için alınan karar sonrasında parlamentodaki görüntüde her sırada bir iki kişi olduğu görüldü.

HALEP NE?

ABD Başkanlık Seçimi sırasında da ABD'de Özgürlükçü Parti'nin Başkan Adayı Gary Johnson’ın Suriye'ki iç savaşın en kritik kenti olan Halep'in ne olduğunu, nerede olduğunu bilmediği ortaya çıkmıştı.

Ekim ayındaki olayda kendisine sorulan "Başkan olursanız Halep'teki kriz hakkında ne yapacaksınız" sorusuna "Halep nedir?" karşılığını vermişti. Soruyu soran gazeteci "Şaka yapıyorsunuz herhalde" deyince, Johnson, "Hayır yapmıyorum" demişti. Ardından sunucu, Halep'in Suriye'de olduğunu, mülteci krizini merkezlerinden olduğu bilgisini vermişti.

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