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İç çamaşırından çıktı! Tam 988 tane

Aydın'da, iç çamaşırında 988 uyuşturucu hap bulunan zanlı tutuklandı.

3. Sayfa / 15 Aralık 2016 Perşembe 11:04
İç çamaşırından çıktı! Tam 988 tane

Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aydın-İzmir otoyolu çıkışında bulunan gişelerde İstanbul-Marmaris seferini yapan bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

Narkotik köpeklerin de katıldığı aramada, otobüste yolcu olarak bulunan Aykut Yavuz'un (29) iç çamaşırında, şeffaf poşet içerisine saklanmış 988 uyuşturucu hap bulundu. Şüphelinin üzerinde taşıdığı kimliğin de başkasına ait olduğu tespit edildi.

Aydın Devlet Hastanesinde yapılan kontrolünde uyuşturucu kullandığı tespit edilen Yavuz, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak : AA

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