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Hüsnü Mahalli'ye tutuklama talebi

Mahalli, tutuklanma istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Güncel / 15 Aralık 2016 Perşembe 16:57
Hüsnü Mahalli'ye tutuklama talebi

Sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteci Hüsnü Mahalli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mahalli'nin, savcılıktaki ifade işlemi sona erdi.

Mahalli'nin tutuklanma istemini içeren sevk yazısında, şöyle denildi:

'Ulusal ölçekli yayın yapan televizyon kanallarında program sunan ve köşe yazarlığı yapan, bu şekilde hedef ve takipçi kitlesi bulunan şüphelinin, muhtelif tarihlerde zincirleme olarak sosyal medya hesabı paylaşımları, televizyon programları ve gazete röportajı yoluyla Cumhurbaşkanını kast ederek mesnetsiz olarak tahkir edecek şekilde başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere birçok terör örgütünü desteklediği, yardım ettiği şeklinde alenen söylemlerde bulunarak söz konusu makam ve kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte bir fiil ve olgu isnat etmek suretiyle atılı suçu işlemiştir.'

Sevk yazısında şüphelinin 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarında tutuklanması talep edildi.

Mahalli'nin, hakimlik sorgusu sürüyor. Kaynak : AA

Hüsnü Mahalli


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