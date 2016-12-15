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Hüsnü Mahalli tutuklandı

Sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hakimliğe sevk edilen gazeteci Hüsnü Mahalli'nin, 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

Güncel / 15 Aralık 2016 Perşembe 20:32
Hüsnü Mahalli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Mahalli'nin ifade işlemleri sona erdi.

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Hüsnü Mahalli'nin 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

Kaynak : AA

İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıHüsnü Mahalli


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