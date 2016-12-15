Haleplilerden Erdoğan'a anlamlı teşekkür

İdlib'e götürülen bin 150 Halepliden Ali Salim, önce Allah'a, sonra da Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini dile getirdi.



'YALNIZ BIRAKILDIK, YANIMIZDA SADECE TÜRKİYE VAR'



Türkiye'nin özgür Suriye halkıyla dayanışma içerisindeki tek ülke olduğunu belirten Salim, mücadelelerinde çoğu ülke tarafından yalnız bırakıldıklarını ve ihanete uğradıklarını söyledi.



'ARAP LİDERLER BİZİ KOLTUKLARI İÇİN SATTI'



Salim, 'Araplar liderler bizleri ölüme terk etti, kendi koltukları için bizleri sattı. İnşallah yeniden döneceğiz, çıktığımız için üzgün değiliz, çünkü hayat kazanmak ve kaybetmekten ibarettir. Tekrar geri döneceğiz. Bütün dünya Halep'e karşı savaş ilan etmede birleşti. Amerika bile gizlice savaştı. Kimse bizimle olmadı, sadece Allah ve Recep Tayyip Erdoğanlı Türkiye yanımızdaydı.' ifadelerini kullandı.



ENGELLİ AHMED ERDOĞAN'A SESLENDİ: BAŞKANIM BİZ SAĞ SALİM VARDIK



Konvoyla İdlib'e ulaşan engelli Ahmed Salih de, Haleplilerin güvenli tahliyesinde büyük rol oynayan Türkiye'ye teşekkür etti.



'Buradan sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi iletmek istiyorum, başkanım biz sağ salim vardık. Ve ayrıca sayın Hacı Ebu Furkan ve Hacı Ebu Hakan'a da teşekkürlerimi iletiyorum.' sözlerine yer veren Ahmed Salih, Arap ülkelerinin liderlerine de şöyle seslendi:



'Arap liderlerine de bir şey demek isterim, çocuklarımız kesildi, öldürüldü. Kadınlarımız gözyaşları içerisinde, evlerimiz yerle bir oldu. Onlara bizlerin başına gelenin kimsenin başına gelmediğini hatırlatmak isterim.'

