Halep'teki zulümden kurtulan ilk konvoy

Muhaliflerin kontrolündeki kırsala giriş yapan konvoydaki yaralılara ilk müdahale yapıldı.
Suriye'de İran komutasındaki Şii milisler ve rejim ordusunun kuşatmasındaki doğu Halep'ten çıkan ilk konvoyun taşıdığı yaralılar, muhaliflerin kontrolündeki batı Halep kırsalına ulaştı.
YEŞİL OTOBÜSLERLE 4 KİLOMETRE
Halep'teki ilk tahliye konvoyundaki 200 yaralı, rejim bölgesine geçip Ramuse semtinde yeşil otobüslere nakledildikten sonra 4 kilometre yol kat etti.
İHH EKİPLERİ KARŞILADI
Rejim bölgesinden tamamen çıkan konvoy, muhaliflerin kontrolündeki batı Halep kırsalına girdi. Konvoyu İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri karşıladı. Yaralılara ilk müdahale burada yapıldı.