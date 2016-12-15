Halep'teki zulümden kurtulan ilk konvoy

Suriye'de İran komutasındaki Şii milisler ve rejim ordusunun kuşatmasındaki doğu Halep'ten çıkan ilk konvoyun taşıdığı yaralılar, muhaliflerin kontrolündeki batı Halep kırsalına ulaştı.



YEŞİL OTOBÜSLERLE 4 KİLOMETRE

Halep'teki ilk tahliye konvoyundaki 200 yaralı, rejim bölgesine geçip Ramuse semtinde yeşil otobüslere nakledildikten sonra 4 kilometre yol kat etti.



İHH EKİPLERİ KARŞILADI

Rejim bölgesinden tamamen çıkan konvoy, muhaliflerin kontrolündeki batı Halep kırsalına girdi. Konvoyu İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri karşıladı. Yaralılara ilk müdahale burada yapıldı.













