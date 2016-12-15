USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Halep'teki zulümden kurtulan ilk konvoy

Muhaliflerin kontrolündeki kırsala giriş yapan konvoydaki yaralılara ilk müdahale yapıldı.

Güncel / 15 Aralık 2016 Perşembe 17:55
Halep'teki zulümden kurtulan ilk konvoy

Suriye'de İran komutasındaki Şii milisler ve rejim ordusunun kuşatmasındaki doğu Halep'ten çıkan ilk konvoyun taşıdığı yaralılar, muhaliflerin kontrolündeki batı Halep kırsalına ulaştı.

YEŞİL OTOBÜSLERLE 4 KİLOMETRE
Halep'teki ilk tahliye konvoyundaki 200 yaralı, rejim bölgesine geçip Ramuse semtinde yeşil otobüslere nakledildikten sonra 4 kilometre yol kat etti.

İHH EKİPLERİ KARŞILADI
Rejim bölgesinden tamamen çıkan konvoy, muhaliflerin kontrolündeki batı Halep kırsalına girdi. Konvoyu İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri karşıladı. Yaralılara ilk müdahale burada yapıldı.






Halep'ten çıkan konvoya ateş açılma anları Halep'ten çıkan konvoya ateş açılma anları Çavuşoğlu: Esad rejimiyle doğrudan görüşme söz konusu değil Çavuşoğlu: Esad rejimiyle doğrudan görüşme söz konusu değil Bakan Çavuşoğlu: Halep'te 7 binin üzerinde sivil tahliye edildi Bakan Çavuşoğlu: Halep'te 7 binin üzerinde sivil tahliye edildi Halep'teki tahliyelerde son durum... Halep'teki tahliyelerde son durum... Haleplilerden Erdoğan'a anlamlı teşekkür Haleplilerden Erdoğan'a anlamlı teşekkür Esad'dan İsa peygamber benzetmesi Esad'dan İsa peygamber benzetmesi Doğu Halep'ten ilk konvoyla 951 kişi ayrıldı Doğu Halep'ten ilk konvoyla 951 kişi ayrıldı Ömer Çelik: Dünyanın ayağa kalkması lazım Ömer Çelik: Dünyanın ayağa kalkması lazım Tahliye konvoyuna saldırı Tahliye konvoyuna saldırı Merkel’den Putin’e ‘Halep’ çağrısı Merkel’den Putin’e ‘Halep’ çağrısı

İlk Müdahaleİnsani Yardım VakfıRejimİranSuriye


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı