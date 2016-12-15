Halep'teki tahliyelerde son durum...

Suriye'nin Halep kentinde aylardır Esed rejimi ve İran destekli Şii milislerin kuşatması altında kalan sivillerin tahliyesi devam ediyor.



200 yaralıyı taşıyan ilk konvoyun muhaliflerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasının ardından ikinci konvoy da bölgeye vardı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sivilleri taşıyan 16 otobüslük ikinci konvoyun muhaliflerin kontrolündeki bölgeye girdiğini açıkladı.



Çavuşoğlu, üçüncü konvoyun da hareket için hazırlandığını belirtti.





