Halep'te ilk tahliye konvoyu rejimin kontrol noktasından geçti

Kuşatma bölgesindeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, 50'den fazlası ağır olmak üzere 200 yaralıyı taşıyan otobüsler, Ramuse semtinde rejimin kontrol noktasından geçti.



Böylece, kuşatma bölgesinden çıkan ilk konvoy, rejim bölgesinde bekleyen yeşil otobüslere ulaşmış oldu.



Yaralıların yeşil otobüslere bindirilmesinden sonra konvoyun 4 kilometre boyunca rejim kontrolündeki alanda yol alması bekleniyor.



Ardından konvoyun, muhaliflerin bulunduğu Halep'in batı kırsalına, oradan da İdlib iline ulaşması planlanıyor.



Türkiye sınırındaki İdlib ili, Hatay'ın karşısına denk düşüyor.







- İlk tahliye girişim sabote edilmişti



İran komutasındaki Şii milislerin, 11.00 sularında kuşatmadan çıkmak üzere rejimin kontrol noktasında bekleyen konvoya keskin nişancılarla düzenlediği saldırıda, 4 sivil hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine konvoy geri dönmüştü. İran komutasındaki güçler, dün de Türk ve Rus yetkililerin ateşkesi uygulatmaya çalıştığı sırada muhaliflere karşı geniş kapsamlı saldırı başlatmıştı. Rusya'nın devreye girmesiyle saldırı büyük ölçüde durdurulmuş ancak sabaha kadar İran güçlerinin tacizleri devam etmişti. Doğu Halep'teki saldırılara katılan Hizbullah, Afganistanlı Fatimiyun Tugayı, Iraklı Nüceba Hareketi Tugayı ve Bekir Tugayı bünyesindeki yaklaşık 7 bin milisi, İranlı General Seyid Cevad komuta ediyor. Kaynak : AA