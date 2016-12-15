Güvenli Bilgi Formu Hazırlayıcılarına yüksek maaş imkanı!

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik ile birlikte, yurt içi üreticilerin yanı sıra ithal edilen madde ve karışımlar için de güvenlik bilgi formu zorunlu hale geldi.



Şimdiden pek çok firma istihdam etmek üzere, GBF Hazırlayıcısı aramaya başlamış durumda. Zorunluluktan sonra sektörde GBF Hazırlayıcısı en çok aranılan eleman haline geldi.



YÜKSEK MAAŞ İMKANI



GBF Hazırlayıcısı, yeni bir meslek olmasına rağmen, mensuplarını yüksek bir gelir bekliyor. Türkiye’de bu anlamda eleman açığı büyük. GBF Hazırlayıcıları, bir firmaya bağlı olarak çalışabildikleri gibi bağımsız olarak da çalışabiliyorlar ve firma sınırlaması da yok.Sektörün büyüklüğü düşünülürse, binlerce üniversite mezunu,GBF Hazırlayıcısı olarak binlerce lira kazanabilecek.



GBF Hazırlayıcısı sınavı,Sakarya Üniversitesi tarafından gerçekleştiriyor. Sakarya Üniversitesi-Sürekli eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM), TÜRKAK’tan 17024 Personel Belgelendirmede ilgili alanda akredite edilmiş tek üniversite.



Konu ile ilgili olarak Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Musa Eken şunları kaydetti: “Sınava girmek için eğitime katılmak gibi ön koşul yok. GBF Hazırlayıcısı olmak için tarafımızdan düzenlenen sınavda defter Kitap açık. Sınav dokümanlarını, adaylarımıza ücretsiz olarak biz temin ediyoruz. Hatta ilk sınavda başarısız olan adaylarımıza ikinci sınav hakkı ücretsiz.”



“Birçok firma yüksek maaşla GBF Hazırlayıcısı arıyor. Firmalar bizden GBF Hazırlayıcısı konusunda yardım istiyor, biz de kurumumuzu arayıp GBF Hazırlayıcısı temin etmek isteyen firmalara başarılı olan adaylarımızı tavsiye edebiliyoruz, böylelikle adaylarımızı istihdama da yönlendiriyoruz.”



KİMLER BAŞVURABİLİR?



Mühendislik Fakültesi mezunları,

Eczacılık Fakültesi mezunları,

Fen-Edebiyat Fakültesi veya Fen Fakültelerinin; Kimya, Fizik veya biyoloji Bölümü mezunları,

Kimya ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmış kişiler.

Kimya ön lisans mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az bir yıl çalışmış kişiler,

Lise mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az beş yıl çalışmış kişiler,

Kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az iki yıl çalışmış kişiler..



SINAV NE ZAMAN VE NEREYE BAŞVURULACAK?



Sınavı, Sakarya Üniversitesi- Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM), 4-5 Şubat 2017 tarihlerinde, Sakarya Üniversitesi Kampüsünde gerçekleştirecek. Sınav hakkındaki tüm detaylı bilgilere ve başvuru işlemlerine http://www.gbf.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.