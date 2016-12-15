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Göktaşlarını nükleer silahla vurma önerisi

Amerikalı bilim insanları gelecekte asteroid ve kuyruklu yıldızların dünyaya çarpabileceği uyarısında bulunarak bunun için hazırlık yapılması çağrısında bulundu.

Teknoloji / 15 Aralık 2016 Perşembe 14:55
Göktaşlarını nükleer silahla vurma önerisi

Amerikan Jeofizik Derneği'nin San Francisco'daki toplantısında uzmanlar dünyayı tehdit eden göktaşlarının vurulması için nükleer silahlarla donanmış bir uzay aracı geliştirilmesini önerdi.

Uzayda halihazırda 15 bin gök taşı dünyadan takip ediliyor. Ancak henüz keşfedilmemiş çok daha fazla göktaşı olduğu tahmin ediliyor.

Konferansta konuşan uzmanlar gök taşlarının dünyaya çarpmasının büyük bir felaketle sonuçlanabileceğine dikkat çekerek, şimdiden hazırlık yapılması gerektiğine işaret etti.

Nex Mexico'daki Ulusal Los Alamos Laboratuvarı'nda görevli uzmanlardan Cathy Plesko, bir asteroidin okyanuslara düşmesi halinde kilometrelerce yüksekliğe varan dev dalgalar oluşacağını ve bunun kıyı kentlerinde büyük bir yıkıma yol açacağını belirtti.

Uzmanlar asteroidlerin dünyaya çarpma riskini bertaraf etmeye yönelik çabaların uluslararası işbirliğiyle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

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