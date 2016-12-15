Esad'dan İsa peygamber benzetmesi

İran destekli Şii milisler ve rejim güçleri tarafından bombardımana tutulan Halepli siviller, dünyanın gözü önünde büyük bir katliamı yaşadı.



Halep'te sivillerin acımasızca öldürülmesinden sonra konuşan Esad, kendileri için Halep'in dönüm noktası olduğunu söyledi.



Eli kanlı Esad, Halep'e düzenlenen operasyonları 'İsa peygamberin gelmesi ile yaşanan kutsal özgürleşmeye' benzettiğini ifade etti.