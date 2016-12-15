Doğan grubu Ankara temsilcisi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılarından Can Tuncay'ın talimatıyla FETÖ'nün avukat yapılanmasıyla ilişkisi olduğu ve Doğan Holdin'a açılan bazı dava ve kesilen bazı cezalarla ilgili FETÖ'cü avukatlarla igerekçesiyle geçtiğimiz günlerde Ankara'daki evinde gözaltına alınan Barbaros Muratoğlu İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından sabah saatlerinde İstanbul Adliyesine sevk edilmişti.



Soruşturmayı yürüten Savcı Can Tuncay tarafından sorgulanan Muratoğlu, işlemlerinin ardından 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçu kapsamın da tutuklanmak üzere nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu gerçekleştirilen Muratoğlu atılı suçlama kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.