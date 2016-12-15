USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Doğan grubu Ankara temsilcisi tutuklandı

Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu FETÖ silahlı terör örgütüne yardım etme suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncel / 15 Aralık 2016 Perşembe 23:21
Doğan grubu Ankara temsilcisi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılarından Can Tuncay'ın talimatıyla FETÖ'nün avukat yapılanmasıyla ilişkisi olduğu ve Doğan Holdin'a açılan bazı dava ve kesilen bazı cezalarla ilgili FETÖ'cü avukatlarla igerekçesiyle geçtiğimiz günlerde Ankara'daki evinde gözaltına alınan Barbaros Muratoğlu İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından sabah saatlerinde İstanbul Adliyesine sevk edilmişti.

Soruşturmayı yürüten Savcı Can Tuncay tarafından sorgulanan Muratoğlu, işlemlerinin ardından 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçu kapsamın da tutuklanmak üzere nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu gerçekleştirilen Muratoğlu atılı suçlama kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terörle Mücadeleİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı