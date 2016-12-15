Dışişlerinden ABD'ye Kemal Arıkan tepkisi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 28 Ocak 1982 tarihinde Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ı hain bir saldırıyla katleden terörist Hampig Sasunyan’ın tahliye talebinin, 14 Aralık 2016 tarihinde Kaliforniya’da gerçekleşen şartlı tahliye duruşmasında kabul edildiğinin esefle öğrenildiği belirtilerek, "Kaliforniya Valisinin onayına bağlı olarak hayata geçecek olan ve temyize açık bulunan bu kararı kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz. Evrensel adalet ilkeleri yerine, yerel siyasi dinamiklere dayalı olarak alınmış bu talihsiz karar, adil olmadığı gibi, teröre karşı mücadele ve işbirliği ruhuyla da bağdaşmamaktadır. Yapılan bu yanlışın, karar kesinleşmeden önce düzeltilmesi için ABD makamlarının bu karara karşı çıkması ve Sasunyan’ın tahliyesinin engellenmesi haklı beklentimizdir. Nitekim, zamanında yapılan yargılama, Sasunyan’ın planlı ve bilinçli şekilde hareket ederek, yalnızca Türk olması nedeniyle Başkonsolosumuz Arıkan’ı soğukkanlılıkla öldürdüğünü kesin olarak ortaya koymuştur. Sasunyan mahkumiyeti süresince, işlediği suçtan dolayı hiçbir pişmanlık emaresi göstermediği gibi, onu bu terör suçuna sürükleyen çarpık ideolojiyi yüceltmeye devam etmiştir" ifadelerini kullandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Terörist Sasunyan’ın salıverilmesinin, başta şehit diplomatımızın ailesi olmak üzere, ülkemizin tüm fertlerini bir kez daha derinden yaralayacağı ve ayrıca infial doğuracağı aşikardır. Başkonsolos Arıkan, yalnızca kendisini değil, aslen görevlerini fedakarca yürütmeye çalışan tüm diplomatlarımızı hedef alan terörist bir zihniyetin kurbanı olmuştur. Benzer kayıplar yaşamış olan ve teröre karşı mücadelede işbirliği yaptığımız ilgili ABD makamlarının konunun ciddiyeti ve hassasiyeti ile bu kararın kesinleşmesinin tam olarak ne anlama geleceğini layıkıyla değerlendirmeleri gerekmektedir. Bu vesileyle, şehit diplomatımız Kemal Arıkan ve terör kurbanı tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz."



Kaynak : İHA