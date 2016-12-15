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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Soylu katıldı.

Siyaset / 15 Aralık 2016 Perşembe 14:20
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki güvenlik toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.15'te başlayan toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ilgili üst düzey bürokratlar katıldı. Toplantı 2 saat 15 dakika sürdü.

Toplantıda, iç ve dış gelişmelerin yanı sıra Irak ve Suriye'deki son durum değerlendirildi. Kaynak : AA

İçişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluGenelkurmay BaşkanıDışişleri BakanıRecep Tayyip Erdoğan


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