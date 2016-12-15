Çeyrek altın ve altın fiyatları 15.12.2016

Altının ons fiyatı, dün akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri artırması sonrasında 1.134,9 dolar ile 3 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.



Fed dün politika faiz oranını beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 0,50-0,75 aralığına yükseltti. Faiz kararının yanı sıra gelecek seneye ilişkin Fed üyelerinin faiz artışı beklentisinin 2'den 3'e çıkmasının ardından emtia piyasalarında etkili olan satış ağırlıklı seyrin bugüne de taşınmasıyla ons altın 3 Şubat'tan bu yana en en düşük seviyesi olan 1.134,9 dolara kadar geriledi.



Altının ons fiyatı saat 10.50 itibarıyla gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1.138 doların hemen üzerinde dengelendi.



Altının gram fiyatı ise dolar kurundaki artışa karşın, ons fiyatındaki düşüşle 129 liranın altına geriledi. Şu dakikalarda gram altın 128,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 212 liradan, Cumhuriyet altını 865 liradan satılıyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, Fed'in beklentiler dahilinde faizi 25 baz puan artırıma kararı aldığını belirterek, 'Faiz kararı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fed Başkanı Janet Yellen'ın 'Yeni yılda göreve atanamayabilirim' cümlesi bize görevinde kalıcı olmayabileceğinin sinyalini verdi' dedi.



Fed'in 2016 yılına dört kez faiz artırımına gideceği öngörüsü ile başladığını ancak sadece bir kez faiz artırımı yapabildiğine dikkati çeken Memiş, bu nedenle 2017'ye ilişkin öngörülerin çok inandırıcı gelmediğini dile getirdi.



Memiş, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, 'Enflasyon rakamlarının beklentiyi aşması durumunda altın fiyatlarındaki geri çekilme hızlanabilir. Bugün altının ons fiyatının 1.135-1.145 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz.' dedi. Kaynak : AA