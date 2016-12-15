USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Celal Kılıçdaroğlu: Ağabeyim gitsin soyadını Gülen yapsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, AK Parti’nin FETÖ’yle mücadelesine destek vermek için Aralık ayında Altınkum Plajı’nda denize girdi. Ağabeyine seslenen Kılıçdaroğlu, “Partinin içindeki FETÖ’cüleri temizlemediği sürece soyadının aynı kalmasını istemiyorum. Gitsin soyadını Gülen yapsın” dedi.

Siyaset / 15 Aralık 2016 Perşembe 16:36
Celal Kılıçdaroğlu: Ağabeyim gitsin soyadını Gülen yapsın
Video için tıklayın

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, FETÖ/PYD terör örgütünün belediyelerden temizlenmesi ve AK Parti'nin FETÖ'yle mücadelesine destek vermek için gerçekleştirdiği yürüyüş, ölüm oruca ve oturma eylemlerini bugün soğuk havada denize girerek sürdürdü. Yüzme bilmeyen Kılıçdaroğlu, FETÖ'yle mücadeleye dikkat çekmek için şortunu giyerek Altınkum Plajı'nda denize girdi. Kılıçdaroğlu, “Bugün farklı bir eylemdeyim. FETÖ'cülerin belediyelerden temizlenmesi için birazdan denize gireceğim. Deniz'i de (CHP'li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay) denizde boğacağım” dedi.

“SOYADINI GÜLEN YAPSIN”
Ağabeyinin kendisiyle ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımları eleştiren Kılıçdaroğlu, “Partinin içindeki FETÖ'cüleri temizlemediği sürece soyadının aynı kalmasını istemiyorum; gitsin soyadını Gülen yapsın” dedi.



“DİDİM'DEYİM, BURADA KALACAĞIM'
CHP'li Gürsel Tekin'in kendisini almaya gelip gelmediği yönündeki soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Gelmedi, gelseydi de gitmezdim zaten. Mücadelemi sürdüreceğim. Ağabeyim de aramadı. Ağabeyime çağrım yok. Bundan sonra eylemim olmayacak. Zaman içerisinde amacıma ulaştığımda eylemlerim bitecek. Şu an Didim'deyim ve Didim'de kalacağım” diye konuştu.



Kısa süre denize giren Kılıçdaroğlu, “Su güzel iyi. Ülkemizde duran turistler Didim'e gelsinler' sözleriyle çağrıda bulundu.

Eylemin sonunda pankart açan Celal Kılıçdaroğlu, FETÖ'den tutuklu Erkan Karaarslan üzerinden gönderme yaparak “Kemal Abi, Erkan Karaarslan kimdir? Kim gönderdi? Bana cevap ver” yazısıyla poz verdi.

Kaynak : İHA

Kardeşinden CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na jet yanıt Kardeşinden CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na jet yanıt Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kardeşine ağır suçlama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kardeşine ağır suçlama Kılıçdaroğlu bu sözlerin altından kalkabilir mi? Kılıçdaroğlu bu sözlerin altından kalkabilir mi? Kılıçdaroğlu'nun kardeşi disipline sevk edildi Kılıçdaroğlu'nun kardeşi disipline sevk edildi Kılıçdaroğlu'nun kardeşi AK Parti'ye destek için yürüyor Kılıçdaroğlu'nun kardeşi AK Parti'ye destek için yürüyor

Celal KılıçdaroğluFethullah GülenKemal KılıçdaroğluChp


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı