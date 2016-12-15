Çalgı Çengi İkimiz - İki tırın arasından uçtu

Filmde mafya babası İsmet'i canlandıran Taş, aksiyon dolu sahnelerde dublör kullanmadı.



Tuzla Akfırat mevkiinde gerçekleşen çekimlerde oyuncu, otobanda giden iki tırın arasından uçtu.



Taş, “Korkmadım desem yalan olur. Tedirgindim ama ‘Bu sahneyi çekmeyeceksen oyunculuğu bırak' dedim ve rolün üstesinden geldim” şeklinde konuştu.



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