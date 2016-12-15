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Çalgı Çengi İkimiz - İki tırın arasından uçtu

6 Ocak’ta vizyona girecek ‘Çalgı Çengi İkimiz’ için, oyunculuk hayatının en zor sahnelerinden birine imza attığını söyleyen Ayhan Taş, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Kültür-Sanat / 15 Aralık 2016 Perşembe 10:02
Çalgı Çengi İkimiz - İki tırın arasından uçtu
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Filmde mafya babası İsmet'i canlandıran Taş, aksiyon dolu sahnelerde dublör kullanmadı.

Tuzla Akfırat mevkiinde gerçekleşen çekimlerde oyuncu, otobanda giden iki tırın arasından uçtu.

Taş, “Korkmadım desem yalan olur. Tedirgindim ama ‘Bu sahneyi çekmeyeceksen oyunculuğu bırak' dedim ve rolün üstesinden geldim” şeklinde konuştu.

-Video-
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