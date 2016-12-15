Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 6 film vizyona girecek.



Yeşim Ustaoğlu'nun yönettiği ve Funda Eryiğit, Ecem Uzun, Mehmet Kurtuluş ile Okan Yalabık'ın oynadığı 'Tereddüt' izleyici ile buluşacak.



Hayatları kesişen iki kadının hikayesini ele alan dram türündeki film özetle şöyle:



'Şehnaz, 30'larının başında, bir sahil kasabasında mecburi hizmete başlamış bir psikiyatrdır. Başarılı kocası Cem ile kusursuz bir evlilik sürdüren Şehnaz, her hafta sonu İstanbul'daki evine gidip gelir. 16 yaşındayken zorla evlendirilerek aynı kasabaya getirilmiş olan Elmas'ın hayatı ise bunaltıcı sorumluluklarla geçmektedir. Yolları kesişen Şehnaz ve Elmas'ın hayatlarındaki aynı sorunlarla yüzleşmeleri, yaşamda yeni bir kapıyı aralamalarını sağlayacaktır.'



- 'Sen Sağ Ben Selamet'



Ufuk Özkan, Burçin Bildik, Tuvana Türkay, Lale Başar, Hakan Karahan, Hasan Küçükçetin, Ayça İnci, Murat Kocacık ve Müge Uzel'in oynadığı filmin yönetmenliğini Ersoy Güler yaptı.



Daha önce çektiği 'Sağ Salim' ve 'Sağ Salim 2: Sil Baştan' ile çıkış yapan yönetmenin yeni filmi 'Sen Sağ Ben Selamet', müebbet yiyen Sansar ve tahliyesine 2 gün kalan Selamet'in aynı nakil aracına binmesiyle başlayan macerayı ele alıyor.



- 'Alemde 1 Gece'



Barış Erdoğan'ın yönettiği filmde Aydemir Akbaş, Ömer Gecü, Beyti Engin, Bülent Alkış ve Burcu Binici, Ceyda Olguner, Abidin Yerebakan, Ercan Demirel, Yılmaz Vural ve Hayat Ece Mağat gibi isimler rol aldı.



Aydemir Akbaş'ın bir Kore gazisini canlandırdığı komedi türündeki filmin konusu şöyle:



'Mutlu bir evliliği olan Ozan'ın karısı Elif birkaç gündür annesinin yanındadır. Ozan evde tek başınayken çocukluk arkadaşı Tolga yanında Lena ve muhabbet tellalı Fehmi'yle çıkagelir. Ozan, Tolga'yı evden kovalamaya çalışırken karşı komşusu emekli Eşref gelir. Salonda tek maç izleyen Fehmi bahis kuponuyla para kazanınca heyecandan ölür. Cesetten kurtulmak için uğraşırlarken birden kendilerini çok daha büyük bir belanın içinde bulacaklardır.'



- 'Oldu mu Şimdi?'



Başrollerinde Yavuz Seçkin, Serkan Şengül, Seda Güven gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmenliğini Kenan Öztürk üstlendi.



Komedi türündeki film, hayatı yanlış anlamalar yüzünden mahvolan ve bir yanlış anlama sonucu hapse giren bir adamın başına gelen komik olayları konu alıyor.



- 'Zuzula'



Kemal Özdemir'in yazıp yönettiği 'Zuzula', ilham için gittiği dağ evi çevresinde olağan dışı olaylara rastlayan bir yazarın hikayesini ele alıyor.



Senaryosu da Kemal Özdemir'e ait olan gerilim ve korku türündeki filmin başrollerinde Canan Ünal, İnanç Akbulut, Fatih Selim Emek, Tuğba Şakar ve Seçil Koçak gibi isimler yer alıyor.



- 'Aptallar Çetesi'



Jared Hess'in yönetmen koltuğunda bulunduğu filmde Zach Galifianakis, Owen Wilson, Kristen Wiig, Jason Sudeikis, Ken Marino, Kate McKinnon ve Leslie Jones gibi isimler rol aldı.



1997 yılında 'Loomis Fargo & Company' adlı bir şirkette sürücü olarak görev yapan David Scott Ghannt'ın öyküsünün anlatıldığı filmde, tarihteki en büyük banka soygunlarından biri merkeze alınıyor.



Çaldıkları 17.3 milyon dolar ile ortadan kaybolan soyguncu bir ekibin hikayesini beyaz perdeye taşıyan film, çok karakterli bir suç komedisi olarak öne çıkıyor.



Kaynak : AA