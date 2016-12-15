Böbrek taşına lazerli çözüm

Körfez Devlet Hastanesi Uzm. Dr. Ercan Aydınoğlu tarafından taş hastalarının tedavisinde son teknoloji lazer kullanımı uygulanıyor.



Taş hastalığında lazer tedavisinin önemine değinen Uzm. Dr. Ercan Aydınoğlu, 'Boşaltım sistem taşlarının cerrahi tedavisinde son 20 yılda çok büyük değişiklikler olmuştur. Bu dramatik değişiklik büyük oranda radyografik aletler, endourolojik cihazlar ve vücut içi taş kırma cihazları sayesinde meydana gelmiştir. Bugün güncel olarak intrakorporeallitotripsideultrasonik, pnömotik, elektrohidroliklitotriptörler(EHL) ve lazer litotriptörler kullanılmaktadır. Hangi tür litotriptör kullanılacağını büyük oranda taşların yerleşimi, içerikleri, büyüklükleri ve sahip olunan teknolojik alt yapı belirlemektedir. Son yıllarda fleksiblureteroskopideki teknolojik ilerlemelerle üst üreter ve böbrek taşlarına ulaşmak mümkün olmuştur. Günümüzde gittikçe yaygınlaşmakta olan fleksibl cihazların etkin kullanılmasını sağlamada en başarılı intrakorporeallitotriptörlerde lazerlerdir. Teknolojinin son armağanı olan lazerin de merkezimizde bulunuyor olması bize büyük imkanlar tanımıştır' dedi.



Böbrek taşı problemiyle hastanede tedavi altına alınan İmmet Türkoğlu, “Yaklaşık 30 yıl önce böbrek taşı problemim oldu. 15 gün ara ile 2 defa açık böbrek ameliyatı geçirdim ve vücudumdan o zaman 18 tane böbrek taşı çıkarıldı. O günden bugüne kadar hiç problem yaşamamıştım' dedi.



Böbrek taşı tedavisinin aşamalarını anlatan Türkoğlu, “24 Kasımda şiddetli böbrek ağrısı ile üroloji doktoru olan Uzm. Dr. Ercan Aydınoğlu'na başvurdum. Doktora başvuru yaptığımda tüm vücudumda enfeksiyon ve iltihap dolu böbrek taşımda mesaneye düşmüştü. Doktorumuz önce enfeksiyonu temizlemek için Enfeksiyon Doktoru Uzm. Dr. İpek Genç Talas ile birlikte tedaviye başladı.



Enfeksiyon temizlendikten sonra Lazerle Taş Kırma Operasyonu oldum. Spinal anestezi ile işlem yapıldı. Ameliyat sonrası ağrı çekmedim. Çok rahat bir şekilde atlattım. Kırma işlemi gerçekleştikten sonra sonda ile bana bol sıvı verilerek kırılan taşların düşürülmesi sağlandı' diye konuştu.



Kaynak : İHA