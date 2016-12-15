Bebeğini öldürmekle suçlanan üniversiteli serbest

Gaziantep'te üniversite eğitimi gören Melek Demir, evli 3 çocuk babası 33 yaşındaki Hasan Germ ile tanıştı. Sevgili olan çift birlikte yaşamaya başladı.



Hamile kalan Melek Demir, 10 Ağustos'ta Adana'daki ailesinin evinde sabaha karşı tuvalette bir erkek bebek dünyaya getirdi. İddiaya göre bebeğin ağlaması nedeniyle evde bulunan annesi ve ağabeyinin durumu öğrenmesinden endişelenerek bebeği yere attı.



Başını beton zemine çarpan bebek, öldü. Daha sonra Melek Demir, beze sarıp çantasına koyduğu bebeği babası Ali Demir'in Baklalı Köyü'ndeki mezarına gömdü. Bir ihbar üzerine harekete geçen polis, Melek Demir'i gözaltına aldı. Bebeğin cesedi de gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsiye gönderildi.



BEBEK DOĞARKEN KAFASI ÜSTÜ DÜŞTÜ



Çırarıldığı mahkemece tutuklanan Melek Demir, suçlamayı kabul etmeyerek savunmasında şunları söyledi:



'Hasan'dan hamile kaldım. Bebeği aldırmayı düşündük ama paramız olmadığından yapamadık. Bu sırada Hasan ile olan ilişkimizi öğrenen ailem tanışmak istedi. Hasan, tek başına gelerek beni ailemden istedi. Hamileliğimden ailemin haberi yoktu. Zaten kilolu olduğumdan dolayı da kimse anlamadı. Olay günü gece sancım başladı. Sabaha doğru tuvalete gittim. Bebek kafası üstü yere düştü. Sancım ve ağrım nedeniyle bebeği tutamadım. Kendime gelip bebeği kucağıma aldığımda öldüğünü anladım. Bebeği kesinlikle ben öldürmedim. Bebeğimi babamın mezarına gömdükten sonra Hasan'ın eşi olduğunu söyleyen bir kadın beni aradı. Ben Hasan'ın evli olduğunu o zaman öğrendim.'







OTOPSİ YAPILAMADI



Melek Demir hakkında alt soydan akrabayı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezası istemiyle Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.



Melek Demir hakim önüne çıkmayı beklerken, bebeğin otopsi raporu mahkemeye ulaştı. Bebeğin cesedinin çürümüş olması nedeniyle kesin ölüm nedeninin belirlenmesinin mümkün olmadığı yönündeki rapor üzerine, Demir'in avukatı müvekkili hakkında tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, suç vasfının değişme ihtimali nedeniyle Melek Demir'in tutuksuz yargılanmasına karar verip tahliye etti. Kaynak : DHA