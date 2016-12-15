Ayrılmak isteyen sevgiliye inanılmaz işkence

İşsiz O.E., 8 Ağustos'ta yaklaşık 3 ay boyunca arkadaşlık yaptığı ve evlilik hazırlığında olduğu Saniye D.'nin Belediyeevleri Mahallesi'ndeki evine gitti. Saniye D., kendisini bekar olarak bilen O.E.'ye eşinden boşandığını ve 10 yaşında bir çocuğu olduğunu söyledi. O.E., bu durumda kendisi ile evlenemeyeceğini söyleyip ayrılmak istedi.



Sinirlenen Saniye D., kuzenleri polis memuru Metin D. ile Yasin D.'yi çağırdı. Kısa sürede eve gelen kuzenler, O.E.'nin başına silah dayayıp darp etti. Üzerine kaynar su dökülen, sopayla da cinsel tacizde bulunulan O.E., daha sonra bir balıkçı barınağına götürüldü.



TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTILAR

Buraya gelen kadının ağabeyi Ethem D. de vücudunda kaynar su nedeniyle yanıklar oluşan genci dövdü. Ethem D.'nin yanında bulunan, ancak kimliği henüz tespit edilemeyen 'Kuşçu' lakaplı bir kişinin çağırdığı kişi de O.E.'yi çırılçıplak soyup tecavüze kalkıştı. Ardından mezar kazdırıp, 'Ben vatan hainiyim, darbeciyim' diye bağırttı. Bu anlar da cep telefonuna kaydedildi. Daha sonra şüpheliler, O.E.'yi Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde bir sokağa bıraktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan O.E., tedaviye alındı. O.E.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Metin, Yasin ve Ethem D. ile olaya karıştığı belirlenen Faruk Ö. tutuklandı. Saniye D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Metin, Yasin ve Ethem D. hakkında 'cinsel istismar', 'hürriyetten yoksun kılma' ve 'yaralama' suçlarından 38'er yıla kadar, Saniye D. ile Faruk Ö. hakkında ise 'hürriyetten yoksun kılma' ve 'yaralama' suçlarından 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



İlk kez hakim karşısına çıkan sanıklardan Metin D. hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirterek, savunmasında şunları söyledi: 'Olay günü kuzenim Saniye beni arayarak, O. isimli birisinin evinde 1 aydır zorla kaldığını, kendisine zorla telefon aldırtarak altınları bozdurduğunu söyledi. Ayrıca müstehcen görüntülerini çekip kendisine şantaj yaptığını anlatarak yardım istedi. Diğer kuzenim Yasin'i de alıp Saniye'nin evine gittik. O.' görünce tedirgin olduğunu fark ettim. Kendisine bir şey yapmayacağımızı söyleyerek sakinleştirdim. Telefonu elinden aldığımda Saniye ile çekilmiş cinsel içerikli görüntüler gördüm. Sosyal medya hesabında da böyle fotoğraflar vardı. Hepsini sildim. O sırada Ethem eve geldi. Ben konunun emniyete bildirilmesini istiyordum. Bu yüzden de Ethem'le tartıştık. Ben ikilemde kaldığım için evden ayrıldım, Ceyhan'a gittim.'



'ALTINLARIMI ZORLA ALDI'

Nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan, ancak daha sonra tutuklanan Saniye D. ise O.E. ile tanıştığında boşanmış ve 10 yaşında bir çocuğunun olduğunu söylediğini belirterek, kendini şöyle savundu: 'O.E. bana kendisini emniyet mensubu olarak tanıttı. Evliliğe karar verdik ve ailelerimiz tanıştı. Birkaç yalan hareketini yakalayınca ayrılmaya karar verdim. Cinsel birlikteliğimiz olduğu için ayrılamadık. İlişkilerimizi benim haberim olmadan görüntüye almış. Bu görüntüleri yayıp beni rezil etmekle tehdit etti. Evime gelip çıkmıyordu. Korkumdan kimseye şikayet edemedim. Evde çocuğum için biriktirdiğim altınları zorla aldı. Tüm birikimimi tüketti. Bana 'Hayat kadınlığı yapacaksın' deyince mecburen kuzenim Metin'i aradım. Daha sonra olay Metin ağabeyin anlattığı gibi gelişti. Suçlamaları kabul etmiyorum.'



'ÇAYDANLIK ÜZERİNE DEVRİLDİ'

Ethem D. ise O.E.'ye herhangi bir işkence yapmadığını öne sürerek, 'O.E. ile beraber göl kenarında bana ait balıkçı barınağına gittik. 'Adam gibi oturup konuşalım' dedim. Çay demlemiştim, içiyorduk. 'Kardeşin kimlerin altına yatmıştır' dedi. 'Düzgün konuş' derken masadaki çaydanlık üzerine devrildi. Kardeşim hakkında küfür etmeye devam edince kendimi kaybettim, sopayla vurmaya başladım. Hastaneye yakın bir yere bıraktım' dedi.



İFADE DEĞİŞTİRDİ

Yasin D. emniyet müdürlüğünde verdiği ve olayı tüm ayrıntılarıyla anlatan ifadesini değiştirdi. Polis baskısıyla böyle bir ifade verdiğini ileri süren Yasin D., 'Metin ağabey evden ayrıldıktan kısa süre sonra ben de çıktım. O.E.'ye herhangi bir şey yapmadım' diye konuştu. Sanık Faruk Ö. ise olay sırasında evinde olduğunu öne sürdü.



TANIĞIN KENDİSİNE TECAVÜZ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Duruşmada Emrah Y. de savunma tanığı olarak dinlendi. Bu sırada O.E.'nin avukatı söz alarak, 'Müvekkilim kendisine tecavüz eden şahsın sesinin, şu an huzurda dinlenen tanığın sesine çok benzediğini söyledi' dedi.



Mahkeme başkanının sorusu üzerine O.E. kendisine tecavüz eden şahsın yüzünü göremediğini belirterek, 'Sesi çok benziyor. Ben eminim' dedi.



Mahkeme heyeti Emrah Y. hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na yazı yazarak iddianın araştırılmasını istedi. Sanıkların tahliye istemini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.