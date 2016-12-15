Almanya'daki tekmeci saldırgan aranıyor

Almanya’nın başkenti Berlin’de 26 Ekim’de Hermann Metro İstasyonu’na inerken 26 yaşındaki bir kadına tekne atarak kadını ağır yaralayan saldırganlardan birinin kimliği açıklandı. Bulgaristan vatandaşı olduğu ifade edilen zanlının 27 yaşındaki Svetoslav P. olduğu ve Bulgaristan’da da arandığı bildirildi.



Berlin Cumhuriyet Savcılığı Sözcüsü Martin Steltner, dört kişi oldukları tespit edilen saldırgan gurubundan tekneyi atanın Svetoslav P. olduğunu ve Bulgar Emniyeti tarafından da arandığı bildirildi.



Kaynak : İHA