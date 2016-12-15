Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen '5. Şeb-i Arus İstanbul' etkinliğinin basın tanıtımı yapıldı.



Türkiye Finans Katılım Bankasının ana sponsorluğunu üstlendiği etkinlik, bu yıl da Tokad-i Hayreddin, Sürmeli Muhiddin, Ahmed Bolevi Tasavvuf Yolu Derneği (TOK-HAY-DER) himayesinde, AdStation tarafından gerçekleştirilecek.



Beşiktaş'taki bir restoranda yapılan basın toplantısında AA muhabirine açıklamada bulunan AdStation Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Palazoğlu, Türkiye'nin son günlerde zorlu imtihanlardan geçtiğini belirterek, bu yıl Şeb-i Arus törenlerini 15 Temmuz'daki ve tüm şehitlere adadıklarını söyledi.



Palazoğlu, bu yılki organizasyonun maneviyatının yüksek olacağını vurgulayarak, şehitleri ve bu işe gönül veren insanları en güzel şekilde yad edeceklerini dile getirdi.



Şeb-i Arus törenlerinde farklı duyguların bir araya geleceğini aktaran Palazoğlu, şöyle devam etti:



''Ülker Sports Arena'da, 15 bin kişinin katılımını beklediğimiz etkinlikte güzel duygular yaşayacağız' diye düşünüyoruz. Bu sene çok daha farklı isimler olacak aramızda. Türkiye'nin geçtiği zor günlerde bu etkinliğin birleştiricilik, bütünleştiricilik noktasında çok daha önem arz ettiğinin farkındayız. 15 Temmuz'daki ve tüm şehitlerimizin ailelerini de bu organizasyonda misafir edeceğiz. Kendilerine gerekli davetiyeleri ulaştırdık.'



'Şeb-i Arus İstanbul' etkinliğindeki sanatçılar arasında yer alan özgün müzik sanatçısı Eşref Ziya Terzi, ilk kez bu törende sahneye çıkacağını söyleyerek, 'Şeb-i Arus, sevgiliye kavuşma gecesi. Hz. Mevlana ölümü, sevgiliye kavuşma gecesi olarak adlandırıyor. Çok önemli bir şey. Şehitlerimiz var. Ülkemiz çok zor dönemlerden geçiyor ve biz inanıyoruz ki şehitlerimizin hepsi sevgiliye kavuştular. Bu iki felsefeyi birleştirdiğimiz zaman bu gece çok daha anlam kazanıyor bence.' ifadelerini kullandı.



Terzi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevine girdiği zamanlarda çeşitli etkinliklerde okuduğu 'Ağlama Karanfil' eserini törende seslendireceği bilgisini de vererek, 'Bu benim için de çok özel bir gün olacak. Çünkü onu gözyaşları ile uğurlayarak göndermiştik. Bugün belki hüzünlüyüz, belki sıkıntılı günler geçiriyoruz ama onu Cumhurbaşkanı olarak ağırlamanın mutluluğu içerisinde bu eseri okuyarak, kendisine armağan edeceğim.' dedi.



Etkinliğe katılan şarkıcı Alişan da Şeb-i Arus törenlerine 5. kez katıldığını dile getirerek, 'Bu işten maddi bir beklentimiz yok. Sadece o gece, o maneviyatı yaşamak için oradayız. Bu yıl da yine güzel bir ilahi okuyacağım. Bu gecenin maneviyatlarından biri de 15 Temmuz şehitlerine adamımız.' diye konuştu.



Şarkıcı Yusuf Güney ise 3. kez böyle bir organizasyonda bulunmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu belirterek, 'Çok zorlu dönemler geçiriyoruz. Türkiye gündeminde biraz olsun böyle değerli organizasyonlarla Hz. Mevlana'yı anma gecesinde bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bize.' ifadesini kullandı.



- Sahnede dev bir ekip yer alacak



Törende, Hz. Muhammed için yazdığı 'Kördüğüm' adlı ilahiyi okuyacağını da kaydeden Güney, eserin hikayesini şu sözlerle anlattı:



'Hz. Aişe validemiz, Peygamber Efendimiz'e 'Ya Muhammed beni seviyor musun?' diye sorduğunda, 'Tabii ki Aişe. Tabii ki seviyorum seni.' 'Ne kadar seviyorsun?' demiş. 'Seni kördüğüm gibi seviyorum.' demiş. Bu hikaye benim çok hoşuma gitti ve buradan yola çıkarak bu ilahiyi besteledim. Sevenlerimizden çok güzel tepkiler aldım.'



Türkiye Finans Katılım Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Osman Fatih Cengiz ise Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin yaşam felsefesinin, Türk ve İslam medeniyetinin en önemli değerlerinden birisi olduğunu dile getirdi.



Cengiz, Mevlana'nın Anadolu Kültürü'nün yapı taşlarından biri olduğuna da işaret ederek, şöyle konuştu:



'Bugün eserleri ve kişiliği ile ülkemiz sınırları dışında da binlerce çalışmaya konu oluyor ve evrensel bir hoşgörü elçisi olarak bu toprakları ve bizleri temsil etmeye hala devam ediyor. Hz. Mevlana'nın adı altında yaşayan değerler öz kültürümüzün değerleri ve güzellikleri özellikle ülkemizin tek yürek olduğu bugünler hep birlikte yaşatıyoruz. Bu anlayışın gelecek nesillere aktarılmasıysa hepimiz için çok önemli.'



Ertem Şener ve Necip Karakaya'nın sunuculuk yapacağı etkinlikte ayrıca Veysel Samanlıoğlu Orkestrası, Rafet El Roman, Sami Özer, Özgün, Bekir Köse, Alper Kış ve Grup Tillo sahne alacak.



Törende, ilahiler ve şiir performanslarının yanı sıra sanatçılara 50 kişilik orkestra, 40 kişilik semazen ve 30 kişilik mutrib ekibi eşlik edecek.



Mevlana Celaleddin Rumi'nin ölümünün 743. yılına ithaf edilen '5. Şeb-i Arus İstanbul', 24 Aralık'ta Ataşehir Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilecek.



Kaynak : AA