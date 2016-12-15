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3 askeri şehit eden terörist yakalandı

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda, Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 3 askerin şehit olduğu olayla ilgili terörist yakalandı.

Güncel / 15 Aralık 2016 Perşembe 18:49
3 askeri şehit eden terörist yakalandı

Muş Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 15 Ağustos 2015 tarihinde Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Hacılar köyü bölgesinde 3 askerin şehit olduğu ve 6 askerin de yaralandığı patlama olayıyla ilgili olarak yola döşenen el yapımı patlayıcı üzerinden parmak izi tespit edilen ve Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı bulunun bir teröristin yakalandığı belirtildi.

Güvenlik güçleri tarafından yapılan bir başka operasyonda da PKK/YPG adına faaliyet gösteren ve silahlı çatışmalara giren terör örgütü üyesinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, "Bir terör örgütü üyesi çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, diğer şahıs ise gerekli işlemlerin yürütülmesi için iline teslim edilmiştir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.

Kaynak : İHA

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