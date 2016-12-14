Üniversite öğrencisi Zehra Kurt toprağa verildi

Afyonkarahisar’da, dün okul yolunda kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi gözyaşları arasında toprağa verildi.
Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) kavşağı çıkışında dün meydana gelen kazada, Zehra Kurt (19) isimli genç kıza yolun karşısına geçmeye çalışırken A.Ç.’nin kullandığı 34 YR 2906 plakalı kamyon çarpmış ve genç kız hayatını kaybetmişti.
Kazanın ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılan genç kızın cenazesi, işlemlerinin ardından dün gece geç saatlerde aileye teslim edildi.
Zehra Kurt’un cenazesi, bugün Çay ilçesine bağlı İnli beldesinde sabah saatlerinde İnli Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi.
Kaynak : İHA