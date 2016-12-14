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Tutuklu HDP'li vekillerin fotoğrafları kaldırıldı

TBMM Genel Kurulu'nda HDP milletvekilleri konuşurken sıralarda yer alan tutuklu milletvekillerinin fotoğrafları kaldırıldı.

Siyaset / 14 Aralık 2016 Çarşamba 14:01
Tutuklu HDP'li vekillerin fotoğrafları kaldırıldı

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ediyor.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, dün Meclisteki partilerin grup başkanvekilleri ve HDP'li TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile bir araya gelerek, HDP'den tutuklu milletvekillerinin Genel Kurul sıralarındaki fotoğraflarının kaldırılmasını istemişti.

Bugün HDP milletvekilleri kürsüde konuşma yaparken sıralarda tutuklu milletvekillerinin fotoğraflarının yer almadığı görüldü.



Kaynak : İHA

Tbmm Genel KuruluBütçe Görüşmeleri


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