Tutuklu HDP'li vekillerin fotoğrafları kaldırıldı

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ediyor.



TBMM Başkanı İsmail Kahraman, dün Meclisteki partilerin grup başkanvekilleri ve HDP'li TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile bir araya gelerek, HDP'den tutuklu milletvekillerinin Genel Kurul sıralarındaki fotoğraflarının kaldırılmasını istemişti.



Bugün HDP milletvekilleri kürsüde konuşma yaparken sıralarda tutuklu milletvekillerinin fotoğraflarının yer almadığı görüldü.







Kaynak : İHA