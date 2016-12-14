Terör zirvesi ardından ortak açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, son dönemde meydana gelen terör saldırılarını görüşmek üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye davet göndermişti.



Yıldırım, davete olumlu yanıt veren Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ile saat 10.30'da Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.



3 LİDERDEN ORTAK AÇIKLAMA

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 2.5 saat süren görüşme sonrası 3 lider ortak açıklama yaptı.



YILDIRIM: TERÖRLE MÜCADELE SİYASET ÜSTÜ BİR KONU

Yıldırım özetle şöyle konuştu:



''Son zamanlarda terörle ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için bir araya geldik. Bu toplantımızda şunu bir kez daha gördük ki terörle mücadele konusu Türkiye'de siyaset üstü bir konudur ve parti görüşümüz, düşüncemiz farklı olabilir ama terörle mücadele konusunda kararlılık, gerek CHP'de gerek MHP'de gerekse de AK Parti'de devam etmektedir. Bu konuda yapılacak çalışmalar yasal düzenlemelerde genel başkanlar gerekli katkıyı sonuna kadar vereceklerini ifade etmiştir. Geniş kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Yapılan çalışmalar hakkında, gerek Suriye'de gerek Irak'ta gerekse yurt içinde, konuları sayın genel başkanlarla paylaşma fırsatı bulduk. Kendilerinin düşüncelerini dinledik. Bize önerileri oldu, onları da not aldık. Gayet verimli bir toplantı oldu."



KILIÇDAROĞLU: DÜŞÜNCELERİMİZİ SÖYLEDİK, ÖNERİLERİMİZİ AKTARDIK

Kılıçdaroğlu ise, ''Sayın Başbakan, yaşanan terör olayları dolayısıyla bizleri bilgilendirdi, kendilerine teşekkür ederiz. Terör konusunda bütün siyasal partilerin ortak tavır takınması, teröre karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerektiği konusunda bir uzlaşmamız oldu. Düşüncerimizi söyledik, önerilerimizi aktardık. Türkiye, olağan bir sürece gelmeli, terör olayları bitirilmelidir. Mücadeleye kim ön ayak olacaksa ona destek veririz. Umuyoruz bu acı olaylardan kurtuluruz'' ifadelerini kullandı.



BAHÇELİ: TOPLANTI OLGUNLUK İÇERİSİNDE GELİŞMİŞTİR

Bahçeli de ''Türkiye'de acımasızca sürdürülmek istenen terörle mücadeleyi değerlendirmek amacıyla yapılmış olan toplantı milletimizin beklentilerine cevap verebilecek bir olgunluk içerisinde gelişmiştir. Siyasi partiler, terörle mücadelenin kesin ve acımasız bir kararlılıkla sürdürülmesini talep etmektedir'' dedi.

