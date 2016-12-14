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Su yerine benzinle sobayı söndürünce ölümden döndü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yanlışlıkla su yerine benzinle sobayı söndürmek isteyen bir kişi ölümden döndü.

3. Sayfa / 14 Aralık 2016 Çarşamba 20:41
Su yerine benzinle sobayı söndürünce ölümden döndü

Edinilen bilgiye göre, Büyüksekiler köyünde tek başına yaşayan Şaban Deveci (66), kömür sobasını su ile söndürmek isterken yanlışlıkla benzin döktü. Sobanın bir anda alev almasıyla Şaban Deveci’nin elleri ve yüzü yandı. Elbiseleri alev alan Deveci kendi imkânları ile yangını söndürerek hastaneye gitti.

Olayın şokunu yaşayan Şaban Deveci, ‘’Akşam saatlerinde eve geldiğimde sobanın içindeki kovayı su ile söndürerek değiştirmek istedim. Kovanın içine su dökmek isterken yanlışlıkla benzin dökmüşüm. Aniden ellerim, yüzüm ve elbiselerim alev aldı. Can havli ile kendimi mutfağa atarak kova içinde bulunan suyu tepemden aşağı boşalttım. Daha sonra hastaneye giderek tedavi oldum” dedi.

Kaynak : İHA

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