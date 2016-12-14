Şii milisler Halep'te kara hareketı başlattı

İranlı General Cevat komutasındaki Şii milisler, Halep’te kuşatma altındaki bölgeye kara harekatı başlattı.
İranlı General Cevat komutasındaki Şii milisler, Halep'te kuşatma altındaki bölgeye kara harekatı başlattı. İranlı General Cevat komutasındaki Şii milisler, doğu Halep'ten tahliye edilmesi öngörülen sivillerin mahallerini ele geçirmeye çalışıyor.
Doğu Halep'te İranlı General Cevat komutasındaki Şii milislerin saldırısını Hizbullah, Afganistanlı Fatimiyun Tugayı ve Iraklı Nüceba Hareketi Tugayı düzenliyor.